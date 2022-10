Calvados. La rectrice de l'académie condamne la diffusion d'un document comparant des inspecteurs à des chiens

Dans un communiqué publié vendredi 7 octobre, la rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini, et Armelle Fellahi, inspectrice d'académie du Calvados, "condamnent fermement le diaporama portant gravement atteinte à la dignité de douze inspecteurs de l'Éducation nationale."

Lorsque la rectrice a pris connaissance du document elle a transmis le dossier à la justice et a demandé en juillet dernier la tenue d'une enquête administrative.

Une enquête en cours

Le ministre de l'éducation nationale a diligenté une mission de l'inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR) en juillet.

En septembre, de nouveaux éléments "portés à la connaissance de la rectrice et de l'inspectrice d'académie ont été transmis immédiatement à Madame la procureure de la République". L'enquête est en cours.

Depuis environ un an, selon nos informations, un document circule, dans lequel une dizaine d'inspecteurs du premier degré (maternelle et élémentaire) sont humiliés et comparés à des animaux.