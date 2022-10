Académie de Normandie. Des inspecteurs comparés à des chiens, une enquête est ouverte

Il y a des remous au sein de la Direction académique de l'Éducation nationale du Calvados. Selon nos informations, un document circule depuis environ un an, dans lequel une dizaine d'inspecteurs du premier degré (maternelle et élémentaire) sont humiliés et comparés à des animaux. Pour certains, leur identité est citée. Parfois, ils sont mentionnés de manière anonyme.

Des commentaires humiliants

Sur chaque page de ce "bestiaire", chaque inspecteur des treize circonscriptions du Calvados est associé à une photo, qui correspond à une race de chien. Y figurent aussi des commentaires humiliants. "Fourbe, menteur, mauvais comme la gale…", peut-on lire. Toujours selon nos informations, les inspecteurs concernés étaient en poste lors de l'année scolaire 2019-2020.

Contactée, la rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet, ne souhaite pas faire de commentaires sur ce sujet. Elle a transmis les documents à la procureure de la République. Par manque de preuves, l'auteur de ce document n'est, pour l'heure, pas encore identifié.

La justice s'est emparée du dossier. Une enquête est en cours. Plusieurs plaintes ont été déposées.