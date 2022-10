Caen la Mer. Cyberattaque : il est de nouveau possible d'emprunter des livres dans les bibliothèques

La Ville de Caen et son agglomération se remettent tout doucement de la cyberattaque subie le lundi 26 septembre dernier. Tout le système informatique ayant été touché, les services de la Ville se retrouvaient quelque peu paralysés. Depuis ce jeudi 6 octobre, les bibliothèques vont reprendre plus de service. S'il était toujours possible de s'y rendre, l'emprunt et le retour d'ouvrages étaient impossibles. Emprunter un livre est maintenant autorisé de nouveau.

Dans les établissements d'Hérouville-Saint-Clair et d'Ifs, vous pourrez repartir avec un maximum de cinq ouvrages par personne, et le total pourra grimper à dix à Alexis de Tocqueville et dans les autres bibliothèques des quartiers caennais. La collectivité précise toutefois que le retour des livres reste impossible.

