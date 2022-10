Place du commerce. Trois nouveautés à Rouen et son agglomération

Cette semaine, Tendance Ouest a repéré trois nouvelles adresses. Au Petit-Quevilly, Rouen BIOmonde, à Petit-Couronne, Les Bouquets Brigitte, et à Rouen, Chez Jean'nette.

Du bio, des fleurs et des vêtements

Le magasin Rouen BIOmonde, situé boulevard du 11-Novembre au Petit-Quevilly, vient d'être repris par Luis Costéa. Il y vend des produits alimentaires bio, des cosmétiques ou encore des articles en vrac. À Petit-Couronne, la fleuriste Brigitte Soares a ouvert sa propre boutique rue Aristide-Briand : Les Bouquets Brigitte. Elle y réalise des compositions florales pour différentes occasions. Du côté de Rouen, le magasin de prêt-à-porter Chez Jean'nette a posé ses valises au Quartier libre. Des vêtements neufs et de seconde main sont en vente. On y retrouve, entre autres, des jeans et de la marque Levi's.

