Près du Havre. Collision à Montivilliers : un homme éjecté, trois incarcérés

Quatre blessés, dont un homme âgé de 34 ans en urgence absolue : c'est le bilan d'une collision entre deux voitures qui s'est produite vers 3 h 30 du matin dimanche 2 octobre, avenue Foch, à Montivilliers, dans l'agglomération havraise.

Dans l'un des véhicules se trouvaient trois personnes, dont l'une a été éjectée de l'habitacle, sous la violence du choc. Les deux autres étaient incarcérées dans la voiture, tout comme le conducteur du second véhicule.

Les quatre personnes impliquées dans l'accident, une femme et un homme de 18 ans, un homme de 21 ans et, donc, l'homme de 34 ans plus gravement touché, ont été transportées vers l'hôpital Monod, proche du lieu de l'accident.