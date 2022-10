Place du commerce. Trois nouvelles boutiques dans le centre-ville

Gallery Caen est une nouvelle friperie située 13 avenue du Six-Juin.L'enseigne a ouvert à la fin de l'été et c'est un beau succès.

Les friperies ont le vent en poupe. Gallery Caen a ouvert à la fin de l'été. Dans cette boutique claire et lumineuse, les vêtements rangés par couleur et par famille. Pantalons, pulls, sweats, chemises, vestes et manteaux… il y en a de toutes les marques et pour tous les porte-monnaie.