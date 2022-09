Calvados. Les automobilistes heureux de pouvoir à nouveau laver leur voiture

Les automobilistes peuvent à nouveau insérer leurs jetons dans la machine et voir les rouleaux frotter la carrosserie de leur voiture. Depuis le samedi 24 septembre, il est de nouveau possible de laver sa voiture, mais seules certaines stations de lavage ont le droit de proposer leurs services. En effet, elles doivent fonctionner avec de l'eau recyclée. C'est le cas de celle du centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair, propriété d'Henri-Jacques Lehaut. "Devoir fermer la station, c'était très compliqué, je l'ai vécu comme la période de la Covid", témoigne-t-il. Il a dû fournir des documents à la préfecture attestant qu'un système de recyclage d'eau est présent dans sa station. "Ils doivent venir me vérifier sous trois semaines", poursuit-il.

Ses homologues propriétaires de stations de lavage ne possédant pas ce système doivent rester fermés. Mais Henri-Jacques Lehaut sait, après avoir discuté avec eux, qu'ils vont tous, ou presque, investir pour anticiper les prochaines années. "On se doute que ça ne sera pas le dernier épisode de sécheresse", avance-t-il.

Les automobilistes sont quant à eux ravis de pouvoir à nouveau bichonner leur jouet. "Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été lavée, et elle en avait bien besoin", rit Axel Vezard. Même son de cloche pour Philippe Michaux. "J'habite en appartement, donc sans centre de lavage, je ne peux rien faire", assure-t-il. Et alors qu'il a beaucoup plu sur le territoire, il en fallait bien plus pour que son automobile brille. "La météo n'a pas suffi, ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venu", plaisante-t-il.

Seulement 13 stations sont ouvertes dans le Calvados, et ce n'est pas si facile de les trouver. Pour Jérôme Grosmesnil, "c'était très compliqué", tout l'inverse de Philippe Michaux, qui est simplement revenu vers son centre habituel. Axel Vezard est lui d'abord tombé sur une mauvaise station. Seuls des plots indiquaient qu'elle n'était pas utilisable, en raison de l'absence d'un système utilisant de l'eau recyclée. "J'ai vu une personne utiliser les rouleaux quand même, mais ma conscience m'a fait venir ici", indique-t-il.

Les 13 stations ouvertes, à date du jeudi 29 septembre :

- Car Wash Deauville, route de Paris/chemin du Marais, à Touques

- Station de lavage, Voie des alliés, à Douvres-la-Délivrande

- Station de lavage, route Anglaise, à Courseulles-sur-Mer

- Planet Wash, centre commercial Super U, rue Lucien Delille, à Condé-en-Normandie

- Station de lavage de la Sphère – Centre commercial Carrefour Hérouville – Boulevard du Val, à Hérouville-Saint-Clair

- American Wash Caen, 51 route d'Harcourt, à Fleury-sur-Orne

- Dives auto lavage, Boulevard Maurice Thorez, à Dives-sur-Mer

- Christ Wash System, allée des Châtaigniers, à Villers-Bocage

- Christ Wash System, Lieu-dit le Château, à Aunay-sur-Odon

- Christ Wash System, za La Croix Bouchers, à Evrecy

- Christ Wash System, rue d'Esson, à Thury-Harcourt

- SARL AMC Lavage, 95 avenue Guillaume le Conquérant, à Lisieux

- O'CARS, 4 rue Alfred Lefevre, à Saint-André-sur-Orne