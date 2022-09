Calvados. Laver votre voiture est de nouveau autorisé dans le département

C'est une nouvelle qui va faire des heureux. Conséquence d'une sécheresse inédite sur le territoire, la préfecture du Calvados vient d'annoncer que le lavage des voitures était de nouveau autorisé dans le département à compter du samedi 24 septembre "compte tenu de l'amélioration de la situation hydrologique et de l'impact économique de ces mesures pour certains professionnels", précise-t-elle.

Plusieurs conditions

Seule condition : il faut que les stations de lavage disposent d'un moyen de recyclage de l'eau. "Ces stations devront au préalable avoir obtenu une dérogation permettant leur ouverture." Les autres stations de lavage restent fermées.

Malgré les récentes pluies dans le #Calvados, la remontée du niveau des cours d'eau reste fragile.

Il est aussi de nouveau autorisé l'irrigation avec un système de goutte-à-goutte des cultures horticoles, des cultures hors sol, des cultures de plants sylvicoles et des cultures maraîchères. C'est possible uniquement en journée et sur les secteurs en "alerte renforcée".

En revanche, l'arrosage des espaces verts et des pelouses et des potagers (de 10 h à 20 h) reste interdit.

Dans ce contexte, il n'est toujours pas possible de remplir sa piscine à usage personnel et de mettre en route des fontaines d'ornement, des points d'eau dans les cimetières et des douches de plages.

Malgré les récentes pluies, la remontée du niveau des cours d'eau reste fragile. Ainsi, Les bassins versants de l'Orne, de la Seulles et du Trias restent en "alerte renforcée", le bassin de la Vire en "crise" et les secteurs correspondant aux nappes souterraines du Bajocien/Bathonien en "alerte".