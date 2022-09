Culture. Hugh Jackman va reprendre le rôle de Wolverine dans le prochain film Deadpool

Sortez les griffes. Hugh Jackman, qui a incarné le super-héros griffu et irascible Wolverine pendant près de 20 ans, va reprendre son rôle iconique dans le troisième volet de la saga Deadpool, où Ryan Reynolds a le rôle-titre. C'est sur Twitter, mardi 27 septembre, que l'annonce a été faite conjointement par les deux acteurs, à travers une vidéo humoristique.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Le film est prévu pour septembre 2024, et sera - sauf surprise - la première apparition des deux super-héros dans le Marvel Cinematic Universe, à la suite du rachat de la Fox, qui détenait leurs droits, par Disney - également propriétaire de Marvel - en mars 2019.

Alors que Hugh Jackman semblait avoir fait ses adieux au personnage de Wolverine en 2017, avec le film Logan, l'annonce de son retour a eu l'effet d'un petit séisme. Deadpool 3 sera réalisé par Shawn Levy, et aucune autre information, sur le casting comme sur le scénario, n'a été dévoilée pour l'instant.

Le succès commercial du film est néanmoins d'ores et déjà annoncé. Les deux premiers volets de Deadpool ont été les plus gros succès au box-office de la franchise X Men. Le premier, sorti en 2016, a rapporté plus de 783 millions de dollars, devancé seulement par sa suite sortie en 2019, et qui rapporta la bagatelle de 785 millions de dollars.

En ajoutant à cela la force de frappe de Marvel Studios, responsable de neuf, des dix plus gros succès au box-office mondial (dont Avengers : Endgame, deuxième film le plus rentable de l'histoire avec une recette 2,797 milliards de dollars), Deadpool 3 a de quoi faire des étincelles.