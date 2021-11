CINEMA Deadpool, un antihéros déjanté

Aujourd'hui, je vous parle de la dernière production Marvel sur un personnage jusuq'ici peu connu du grand public. C'est Deadpool avec Ryan Reynolds.

Dans les comics dont il est issu, Deadpool a conscience qu'il est un personnage dessiné de fiction et s'adresse régulièrement au lecteur. Le film essaie de rester fidèle au comics, nous avons donc Deadpool qui nous parle à nous , le public. Et cela donne lieu à des scènes assez savoureuses ! C'est le point fort du personnage, il a un bagout incroyable avec beaucoup d'humour. De l'humour noir, mais aussi très souvent adolescent. Assurez-vous donc d'accrocher à la vulgarité et aux blagues sexuelles ou scatophiles avant de rentrer dans la salle.

La couleur est annoncée : Deadpool n'est pas un film à mettre sous tous les yeux. Évidemment, on n'emmène pas les enfants dans la salle. Laissez Spiderman, Iron Man ou autres Captain America être les héros de vos petits, celui là n'est pas pour eux. Irrévérencieux, insolent, irresponsable, égoïste, ce sont tous ses défauts qui le rendent si unique. Son passé de militaire/mercenaire le rend très bon au combat mais ce n'est pas l'action qui marque dans le film. L'histoire n'est pas non plus sensationnelle. Il faut dire qu'il était important de poser les bases du personnage, d'expliquer qui il est et d'où il vient, ce qui prend un peu plus de la moitié du film.

Le tour de force de Deadpool revient donc à Ryan Reynolds, son interprète. Hyper investi depuis le début, il est aussi producteur du film. Il a fait une campagne promo incroyable depuis des mois, suscitant une immense attente de la communauté geek en particulier et d'internet en général. Risqué mais payant, car la critique est unanime, tout le monde adore !

Et tout se base uniquement sur ce personnage qui fait rire la salle. Deadpool ne révolutionne pas les codes mais apporte un vent de subversion agréable et de la bonne humeur dans cette période morose. J'ai ri de bon cœur à pas mal de moments, trouvé une ou deux blagues lourdingues et j'ai adoré toutes les références au « monde réel ». Ryan Reynolds s'auto-cite et Deadpool n'hésite pas à se moquer des films X-men produits eux aussi par la 20th century Fox.

Deadpool est un film de super-héros qui montre tout son intérêt non pas dans l'action mais dans la personnalité même du héros. Un mec drôle et irrévérencieux qui séduit son public et qui a les épaules bien assez larges pour porter le film uniquement sur celles-ci. Un film qui appelle des suites et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec une intrigue intéressante ! Deadpool, à ne pas voir en famille, en ce moment au cinéma.