Le Havre. Fin d'une saison royale pour les restos de plage

"Cet été, tout le monde s'est lâché", sourit Antoine Gimer, patron des Flots Bleus, sur la plage du Havre. Grâce à la météo splendide de juillet et août, "le chiffre d'affaires a été très correct", avant un frein des dépenses en septembre, lié notamment aux inquiétudes sur l'inflation, selon le restaurateur.

Rogner sur les marges

Néanmoins, la hausse du coût des matières premières reste préoccupante pour les professionnels. "La viande a pris 30 %, la moutarde a plus que doublé, l'huile a triplé…", énumère le patron. À quelques pas de là, au Phare, Youcef Lattaoui a rogné sur ses marges : "C'est dur pour tout le monde, alors on ne peut pas trop se permettre d'augmenter les prix."

Kévin Kieu, au Pattaya, redoute aussi l'augmentation du coût de l'énergie pour la prochaine saison. Dans son restaurant également, l'été a été intense : "C'était parfois difficile pour les équipes avec les fortes chaleurs, on n'a jamais vu ça en vingt ans ! Il y a eu beaucoup de touristes, c'est très bien." Lui aussi constate une baisse de la fréquentation depuis la rentrée.

"On sent que les gens font plus attention. Et puis, il y a eu les impôts, la rentrée des classes, et une météo pas aussi belle que pendant l'été."