Calvados. Viols sur mineures : un an après sa condamnation, le prêtre renvoyé à l'état laïc

Le prêtre maronite libanais Mansour Labaky a été renvoyé à l'état laïc mardi 27 septembre, selon l'Assemblée des patriarches et évêques catholiques au Liban (APECL).

Cela signifie qu'il perd sa qualité de prêtre et ne peut plus en exercer les fonctions. "Cette décision a fait l'objet d'un décret signé du Pape François et du Dicastère pour la Doctrine de la foi", précise le diocèse de Bayeux. Il y a moins d'un an, le 8 novembre 2021, ce prêtre âgé de 81 ans a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans à la cour criminelle du Calvados. De 1991 à 1998, il avait fondé et dirigé un orphelinat à Douvres-la-Délivrande pour accueillir des enfants libanais orphelins de la guerre. Il avait abusé de certaines jeunes filles.

Dans un communiqué, le diocèse de Bayeux affirme son soutien auprès des nombreuses victimes. "Nous continuons à dénoncer fermement les abus sexuels et renouvelons tout notre soutien aux personnes victimes."