Football (Coupe de France). Le petit poucet Mouen interpelle Twisto pour affréter une navette

Et si un club de Départementale 3 arrivait à affréter une navette pour déplacer ses supporters ? C'est le pari qu'a tenté le FC Mouen et Maëva Chapron, chargée des réseaux sociaux. Alors que son équipe s'est hissée au 5e tour de la Coupe de France en éliminant Thèreval, elle dégaine son téléphone portable et lance Twitter. "Je me suis dit pourquoi pas essayer de contacter Twisto. Allons-y au culot et on verra ce que ça donne", explique-t-elle.

Déplacer les foules

Une simple demande formulée : "Salut Twisto, une petite navette gratuite pour le 5e tour de Coupe de France à Verson le 9 octobre prochain ?" Une envie, celle de faire venir des amateurs de football "qui ont envie de passer un beau dimanche en assistant à quelque chose d'historique", poursuit-elle. En effet, la présence de Mouen au 5e tour est tout sauf anodine. Lors du prochain tour, l'équipe peut potentiellement hériter d'Avranches, pensionnaire de National. "Ce serait la cerise sur le gâteau", lâche rêveur Frédéric Colombel, président comblé du FC Mouen.

D'ailleurs, la rencontre pourrait ne pas avoir lieu à Mouen mais à Verson, si le tirage au sort réserve un gros poisson à la petite équipe de D3. "Je ne sais pas encore, mais notre terrain pourrait ne pas être homologué, indique le président. Je remercie le président de Verson qui m'a appelé immédiatement après notre qualification pour mettre à notre disposition ses infrastructures."

Pour l'instant, cette demande passée auprès de Twisto reste sans réponse. Maëva Chapron a bien essayé de relancer l'entreprise par mail ou en message privé, mais elle reste dans l'attente. Une attente qui anime tout un club, impatient de connaître son futur adversaire. Réponse mercredi 28 septembre à 19 heures.