Nord-Cotentin. Manuel Ingouf, le Cherbourgeois de l'insolite ! 

Il le porte sur lui, un polo de saison et aux couleurs maison, une casquette à la mode pour faire encore plus jeune qu'il n'est, la trentaine, et un sourire grand comme cela, tout heureux de sa marotte : la passion de l'insolite sous toutes ses formes et qu'il souhaite rendre accessible au plus grand nombre et à tous âges.

Il y a quelques années, c'est lui qui avait créé à Cherbourg le premier Escape Game, quand ce n'était pas encore la mode. Manuel Ingouf est désormais, depuis un peu moins d'un an, à la tête d'un petit complexe pas si complexe que cela, fait de plusieurs espaces ludiques : une Quiz Room, qui se veut un astucieux mélange de Qui veut gagner des millions et de Burger Quiz, avec dans un lieu aménagé tout exprès les buzzers-champignons plus vrais que nature pour s'amuser à répondre aux questions de culture générale proposées pendant une heure, le temps que dure la partie ; deux salles privatives de karaoké qui peuvent voir défiler sur des écrans géants quelque 45 000 titres de chansons et plus encore ; une salle de réunion ; un bar ; un jeu de fléchettes ; des valises escape game à emporter pour l'apéro et bientôt - c'est en cours d'installation - un terrain de pétanque intérieur.

Pas de salaire pour l'instant

L'ensemble posé sur un peu plus de 200 m2 dans l'ancienne discothèque désaffectée, le Black Pearl, sur la zone d'activités et de loisirs de Tourlaville, a été baptisé Fun Inside. Cela veut dire ce que cela veut dire : un endroit sympa pour s'amuser entre amis, en famille ou entre collègues de travail. Ce sont les cibles de clientèles recherchées : "Le lieu est ouvert à tout le monde, tant pour les particuliers qui veulent venir s'amuser que pour les entreprises qui veulent y organiser leurs team-building avec leurs staffs." On peut même y venir à la demande manger un morceau, voire même y petit-déjeuner. La recette fonctionne : le Fun Inside fait un tabac.

Pour monter son affaire, le Cherbourgeois a bénéficié d'un accompagnement de Pôle emploi au titre de la création d'entreprise. Il a investi quelque 180 000 € empruntés à la banque et ne se retire pour l'instant aucun salaire, bénéficiant chaque mois, et sur une durée de deux ans, de ses indemnités de chômage. "Sans cela, je n'aurais jamais pu me lancer." Et si c'était à refaire, il signerait, dit-il enthousiaste, des deux mains : "C'est exactement ce que j'aime faire : partager avec les autres ces moments de grande convivialité." Comme son nom l'indique : à l'intérieur, c'est très fun.

Pratique. Infos et réservations : www.fun-inside.com