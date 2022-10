Cherbourg-en-Cotentin. Axel Gadbin, la vie avec vue sur mer !

Il est posé face à la mer, au pied des dunes : le petit village de Biville, pas loin du cap de La Hague, est son port d'attache, mais c'est à Cherbourg qu'il vogue avec succès.

Axel Gadbin n'a pas eu besoin de partir en haute mer pour trouver le nom de l'entreprise qu'il a créée, il y a maintenant huit ans, au pied des pontons de Chantereyne : Axe Sail, comme Axel, un jeu de mots qui dit beaucoup du bonhomme que ses copains qui le connaissent bien décrivent comme "smart, sympa avec une bonne gueule" (sic). Joli portrait pour raconter cette figure devenue incontournable dans le petit monde des voileux.

Un concept novateur

à Cherbourg

Axe Sail a visé juste et comblé un manque : s'adresser en spécialiste aux navigateurs qui veulent sur place bénéficier de services ad hoc pour leurs bateaux : on parle voiles, accastillage, gréements, sellerie, composites… On parle de tout ce qui fait l'âme et l'équipement d'un bateau qui va sur l'eau et s'y comporte bien. C'est la marque de fabrique d'Axe Sail : répondre en cela aux besoins des voileux qui recherchent le meilleur pour leurs embarcations et dans tous les domaines : accastillage, voilerie, électronique…

Est-ce à dire que ça n'existait pas jusqu'alors, au point d'avoir dû inventer le concept ? Axel Gadbin, trente-cinq ans, papa de deux petits moussaillons, et qui a grandi lui-même sous les voiles de papa, ancien moniteur au Yacht club de Cherbourg, s'est aperçu en grandissant et en travaillant lui-même dans des enseignes spécialisées qu'il n'existait pas en réalité de lieu qui puisse réunir sous un même toit toutes les compétences de voilerie et d'équipement maritime. "Beaucoup touchent à tout, mais ne sont finalement spécialistes de rien. J'en sais quelque chose, j'y ai travaillé autrefois."

C'est dans le vent :

la voile revient en force

Lui a donc opté pour la voile, son pôle d'activité créé de toutes pièces et ses ateliers se reposent notamment sur Incidence Sails, le leader français du marché qui fabrique les voiles qu'il assemble à la demande. Sa petite entreprise a le vent en poupe et dans le dos : en huit ans, Axe Sail est passée d'un seul salarié à quinze. Ses clients embrassent la façade nord et plus que cela, son carnet de commandes est déjà bien rempli pour 2023.

L'entreprise du jeune Cherbourgeois vient d'intégrer de nouveaux locaux, un investissement de près d'un million d'euros pour prendre la bonne vague. "Nous en sommes aujourd'hui à consolider l'entreprise."

Ça va dans le sens du vent, estime Axel, qui se réjouit de voir Cherbourg revenir dans la compétition de haut niveau, toutes voiles dehors. "L'arrivée de la Fastnet a, de ce point de vue, été un signe très encourageant. Pendant un temps, la voile était délaissée à Cherbourg. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'espère que les collectivités vont continuer à œuvrer dans ce sens pour aider nos entreprises à se développer."

Il sait de quoi il parle : "Je ne m'attendais pas à ce que la création d'entreprise soit un chemin aussi difficile. À titre personnel, il faut être capable de mettre sa vie privée entre parenthèses et de consentir de gros sacrifices pour arriver où l'on en est aujourd'hui". Axel et Axe Sail : le vent en poupe.