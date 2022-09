Caen. L'ancienne spationaute Claudie Haigneré bientôt en conférence

Spationaute, médecin, ministre... Claudie Haigneré a une vie bien remplie. Jeudi 13 octobre (19 h), elle sera à Caen pour tenir une conférence au Moho. Au programme, elle abordera les enjeux de la conquête spatiale et de l'exploration de la Lune.

La première femme européenne dans l'espace

Après une carrière dans le médical et la recherche en neurosciences, Claudie Haigneré occupe des fonctions de coordination de missions spatiales et se prépare à aller dans les étoiles. Le 17 août 1996, elle participe à sa première mission à bord de la station orbitale russe Mir, dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée. Elle est alors la première femme européenne à aller dans l'espace. En 2001, elle part en mission pendant 9 mois à bord de la station spatiale internationale (ISS), et devient la première femme française à voler à bord de la station.

C'est en 2002 qu'elle est nommée ministre déléguée de la Recherche et la Technologie dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puis ministre déléguée des Affaires européennes en 2004.

Claudie Haigneré est nommée présidente d'Universcience, regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences, de 2009 à 2015. Elle est ensuite conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA) jusqu'en 2020.

Pour assister à la conférence, inscrivez vous sur le site du Moho. Adresse : 16 bis Quai Amiral Hamelin, Caen