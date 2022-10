Cherbourg-en-Cotentin. Une bulle qui reste abordable

Ces deux dernières années, le nord-Cotentin a fait l'objet d'une demande plus forte que d'habitude de la part des investisseurs immobiliers. Même si cela n'est pas propre à notre région - 980 000 ventes en France en 2020 contre 1 182 000 en 2021 - il reste que la presqu'île connaît une attractivité particulière. Elle est liée au climat plus tempéré qu'ailleurs, à son environnement exceptionnel bordé à la fois par la mer et la campagne mais aussi à la bonne santé de son économie et à une véritable qualité de vie. On y travaille relativement facilement, on y circule sans problème, on s'y promène avec plaisir et en plus de cela, on y dépense moins qu'ailleurs. Autant d'atouts qui ont, il est vrai, fait grimper les demandes et donc un peu les prix.

Des augmentations jusqu'à 30 %

Selon les notaires, ils ont augmenté ces deux dernières années de 9 à 10 % en moyenne. Dans cette moyenne, se sont négociés des biens, ceux avec vue mer, avec des augmentations pouvant atteindre les 30 %. Mais cela reste toutefois exceptionnel et limité à quelques communes très prisées du littoral. La vérité, en revanche, c'est qu'un bien qui se vendait en quatre mois part aujourd'hui en une journée ou une semaine ! Toutefois, selon Sylvie Gohel de l'agence Lefranc à Cherbourg, en dehors de cette bulle, un primo-accédant avec un budget de 200 000 euros trouve encore la maison de ses rêves dans le Cotentin. "Et cela, c'est très positif !", conclut-elle.