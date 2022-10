[Enquête] Caen. Le verre : tout sur son parcours

Pour fabriquer du verre, il faut faire chauffer un four à plus de 1 000 degrés. Ajoutez à cela évidemment quelques matières premières qui ont un coût. À l'heure où une crise énergétique nous frappe de plein fouet, et risque d'être encore plus virulente, la fabrication d'une simple bouteille en verre coûte cher, et possède un réel impact écologique. "Des bouteilles, on en aura toujours besoin", lance Olivier Paz, président du Syvedac, le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise. Dès lors, il est nécessaire de trouver l'alternative la moins polluante pour continuer à utiliser ces contenants en verre.

Recycler devient donc une nécessité, surtout quand l'on sait que le cycle du verre est infini. Le parcours est déjà bien rodé. Quand vous jetez une bouteille en verre dans un point d'apport, cette dernière va rejoindre ses compères dans un centre de collecte. On en dénombre quatre dans l'agglomération, à Rots, Giberville, Bretteville-sur-Odon et Saint-Martin-de-Fontenay. La bouteille sera ensuite acheminée telle quelle, vers une plateforme de prétraitement en Seine-Maritime, qui s'occupera de retirer les étiquettes et les capsules, avant de rejoindre l'usine d'un verrier havrais, Tourres & Cie, qui va fondre le matériel pour le réutiliser, et lui offrir une nouvelle vie sous un nouvel aspect.

Nos voisins allemands ou belges maîtrisent parfaitement le réemploi des contenants. C'est avec cette inspiration en tête que trois jeunes, Théo Lazzaroni, Loan Godard et Andrew Farndon ont décidé de lancer Suivez la consigne !, une start-up locale qui se veut être l'intermédiaire entre les producteurs, les points de vente et les stations de lavage. Grâce à eux, et la bonne volonté des consommateurs, les bouteilles sont consignées, et donc réutilisables une fois lavées. "On estime que le lavage de bouteilles permet d'économiser un tiers d'eau, environ 75 % d'énergie et d'émettre 75 % de gaz à effet de serre en moins par rapport au recyclage", assure Loan Godard, l'un des fondateurs du projet imaginé en école d'ingénieur. Les bouteilles réemployables sont signalées avec une petite étiquette dans la quinzaine de points de collecte partenaires. "Nous travaillons avec des produits comme le Meuh Cola, les bières de la brasserie La Mouette…", poursuit Théo Lazzaroni. Des caisses sont disposées dans tous les magasins, il vous suffit d'y déposer votre contenant une fois vidé et rincé. Quand une caisse est pleine, le gérant scanne un QR code, ce qui alerte l'équipe du prestataire Toutenvélo. Un cycliste vient alors récupérer la caisse et en déposer une nouvelle vide. Une fois que de nombreuses caisses remplies sont stockées à l'entrepôt, le tout est monté sur des palettes. "On attend d'en avoir plusieurs pour faire appel à un transporteur et se greffer à une tournée qui se rend à Rennes, où est située notre station de lavage", expliquent les fondateurs. Les bouteilles lavées reviennent ensuite chez les producteurs, qui peuvent les remplir et les réinsérer dans un nouveau cycle.