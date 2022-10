Basket. Le Rouen MB en Nationale 1 : tomber pour mieux se relever

"Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut que chacun trouve sa place", explique, Sylvain Delorme, confiant. Le nouvel entraîneur du RMB est arrivé à l'intersaison. Élu "coach de l'année" en Nationale 1 avec Angers la saison dernière, le Rennais aurait pu continuer la success story avec les Angevins, mais son cœur a penché du côté des Rouennais pour la saison 2022-2023, en proie à de grandes remises en question. L'adversité grandit ceux qu'elle n'abat point, dit l'adage. C'est dans cette perspective que Sylvain Delorme a choisi de participer au projet rouennais.

"Tous les clubs qui descendent ont envie de remonter, c'est logique… Maintenant, en Nationale 1, il y a 28 équipes et deux qui vont monter… Et il y a des belles écuries en face", constate l'entraîneur. Caen, Le Havre, Mulhouse, Orchie, et dans l'autre poule, les relégués de la pro B, Tours et Poitiers, sont les clubs à craindre pour le RMB.

Un effectif renouvelé à 90 %

Après la relégation, il fallait tout reconstruire. C'est presque toute l'équipe qui a bougé pour cette nouvelle saison en Nationale 1. "De l'an dernier, il n'y a que Benoît Injaï qui est resté", explique Sylvain Delorme. Alors, pour renforcer l'effectif, le sélectionneur est venu avec quatre de ses joueurs à Angers, Tim Eboh, Karim Gourari, international marocain, ainsi que Mohammed Choua, capitaine de la sélection marocaine, et Karl Davis Nkounkou. Cinq autres joueurs se sont ajoutés à la liste du RMB version 2022-2023. "On a ajouté deux meneurs de jeux, Bryan Pamba, un international ivoirien qui était à Rennes, il a beaucoup joué au niveau supérieur… On a aussi William Mensah, qui était en finale des play-offs l'année dernière avec Mulhouse." En plus de ces deux meneurs de jeux référencés, Tiegbe Bamba sur l'aile et Gaylor Lobela en pivot complètent la team. Enfin, malgré quelques jours d'arrêt en raison de douleurs aux adducteurs, Thomas Prost a réussi à avoir la confiance du coach. Le meneur de 26 ans vient de signer la prolongation de son contrat jusqu'à la fin de la saison.

Une pré-saison déjà compliquée

Mais avant même la reprise du championnat régulier, le RMB ne part pas tout à fait en confiance. Le club a été éliminé dès le premier tour de la Coupe de France mardi 20 septembre, après une mauvaise opération dans le Loiret où les joueurs de Sylvain Delorme se sont inclinés 90 à 77 face à Orléans, une équipe qui évoluait en Betclic l'année dernière. "C'était une belle équipe en face de nous, mais c'est vrai qu'on a manqué un peu d'adresse et de justesse, il y a quelques fautes que l'on aurait pu éviter", regrette le chef d'orchestre du RMB.

Une contre-performance qui peut s'expliquer par les nombreuses blessures au sein de l'effectif à la pré-saison. Le meneur, Bryan Pamba, était indisponible jusqu'ici en raison d'une douleur au mollet, Karl Davis Nkounkou, l'un des pivots, lui, souffre du genou tandis que l'ailier Tim Eboh est affaibli à la suite d'une opération au pied l'année dernière. "Ce sont les aléas du monde professionnel, ça fait partie du jeu", constate Sylvain Delorme. Mais ce qui compte, "c'est la réalité du terrain, ce sont les matchs du week-end", poursuit le nouveau coach. "Ça va être un challenge très difficile, mais si on est dans le sport de haut niveau, on est aussi compétiteurs, ce genre, ça nous motive énormément." Après le derby à domicile le 27 septembre face au Havre, les joueurs du RMB affrontent Pont-de-Chéruy samedi 1er octobre.