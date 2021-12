Valérie Fourneyron rend hommage à Allain Leprest

Cet auteur, interprète avait fait ses débuts à Rouen. C'est pourquoi Valérie Fourneyron a tenu à "saluer avec émotion la grande figure de la chanson française", au nom de toute la ville. Retrouvez, en intégralité, le communiqué de presse du maire de Rouen :

" Ce 15 août 2011, Allain Leprest, grand nom de la chanson française, référence de la chanson à

texte, s'est éteint à l'âge de 57 ans.



"Un des plus foudroyants auteur de chansons que j'ai entendus au ciel de la langue française"

disait Claude Nougaro. La richesse de son écriture, la force des mots, la justesse des messages

l'avaient fait collaborer avec les plus grands: Ferrat, Salvador, Gréco, Higelin, Sylvestre, Ruiz...



Reconnu par ses pairs, primé de nombreuses fois, à deux reprises par l'Académie Charles Cros,

et encore en 2009 par le grand prix des poètes de la SACEM, il était moins connu du grand public.

Artiste engagé, il avait toujours refusé de se plier aux règles imposées des programmations radios

ou des plateaux télévisés.



Rouen, sa ville de cœur, celle qui l'avait vu grandir et débuter sa carrière, ne l'avait jamais mis à

l'honneur jusqu'au 5 juin 2009, où je lui avais remis, dans les salons de la mairie pleins à craquer

d'émotion et d'amitié, la médaille d'honneur de la ville. Une soirée prolongée par un concert à

guichets fermés à la salle Sainte Croix des Pelletiers.



Modeste hommage, légitime hommage, initié avec son ami Michel Mackoviack de l'association "la

puce à l'oreille", pour celui qui était toujours resté fidèle à sa ville, à ses amis, au Parti communiste

français.



Ce 5 juin, j'avais ainsi rappelé ses débuts à l'atelier chansons du théâtre de Petit Quevilly alors

dirigé par Jean Joulin et Daniel Lessure, sa fidélité à son premier lieu de concert, le bateau ivre,

son attachement pour Rouen à laquelle il avait consacré une chanson: "Ma ville, mon toit, mon froid, Mon cœur d'ici, mon vent, mon gris".



Salut l'artiste, Rouen ne t'oubliera pas."