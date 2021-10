Robert Labaye : "grand homme de la culture"

Robert Labaye dirigeant Le Rive Gauche depuis 1997. Il est décédé à l'âge de 55 ans des suites d'une longue maladie. "Je retiens de lui l’image d’un homme chaleureux et attentionné, empreint d’un profond humanisme, a témoigné Valérie Fourneyron, qui l'a cotoyé lorsqu'elle était élue en charge de la culture au Conseil régional de Haute-Normandie. Il était aussi un citoyen et un intellectuel engagé, un véritable modèle pour toutes celles et tous ceux qui croient en l’homme."