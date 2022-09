Granville. À vos idées, les musées cherchent un nom pour la nouvelle expo

Le choix est vôtre. Le nom de la prochaine exposition, en place à partir 2023 au musée d'art moderne Richard Anachréon, et installée en partie par le musée d'art et d'histoire de la commune, sera choisi par les Granvillais. Les œuvres sélectionnées couvrent quatre thèmes : la ville idéalisée par les peintres, les corsaires, les bains de mer et enfin l'image granvillaise. Les musées souhaitent que les habitants s'approprient l'exposition en en choisissant le nom. La participation est ouverte depuis le mardi 13 septembre et dure jusqu'au dimanche 13 novembre.

Participation par mail à communication.musees@ville-granville.fr ou au MamRa.