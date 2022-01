Cinéma : bon anniversaire, l'Omnia !

A l’occasion du premier anniversaire du cinéma Omnia République, de nombreuses opérations vont être organisées durant tout le mois de septembre. Les principales :





LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE DES REALISATEURS

En partenariat avec le GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche), la SFR (Société des Réalisateurs de Films), et Les Inrockuptibles, le cinéma Omnia République va proposer en septembre une sélection de quelques films qui ont marqué l’événement durant la "Quinzaine des Réalisateurs" à Cannes en mai dernier...

Au programme, 4 avant-premières exclusives à l’Omnia :



"La Fée" de et avec Dominique Abel, Fiona Gordon, et Bruno Romy - le samedi 10 septembre à 20h - en présence de toute l’équipe du film - en partenariat avec la Région Haute-Normandie et le Pôle Image



"Les Géants" de Bouli Lanners - le mardi 13 septembre à 20h30



"La Fin du Silence" de Roland Edzard - le jeudi 15 septembre à 20h - en présence du réalisateur - en partenariat avec le Moulin d’Andé-Céci



"Jeanne Captive" de Philippe Ramos - le mardi 20 septembre à 20h30



Entrée ouverte à tous aux tarifs habituels de la salle.







UNE SOIREE ANNIVERSAIRE AUTOUR DE "DEEP END"



A l’occasion de la réédition du célèbre classique "Deep End" de Jerzy Skolimowski (1970) en copie neuve remasterisée, l’Omnia République organisera le samedi 17 septembre à 20h sa grande

soirée anniversaire.



La soirée sera présentée (sous réserve) par Xavier Leherpeur, journaliste et critique cinéma à France Inter (Le Masque et la Plume), Canal Plus (Le Cercle), et au magazine Studio-Ciné Live. Un cocktail sera servi dans le hall en fin de séance pour tous les invités et le public présent. Soirée ouverte à tous aux tarifs habituels de la salle et dans la limite des places disponibles.





UNE SOIREE DE COURTS METRAGES D’ANIMATION

En partenariat avec le Festival de la BD de Darnétal et le Pôle Image Haute-Normandie, le collectif rouennais HSH a prévu d'organiser à l’Omnia république une soirée spéciale de projection de courts métrages d’animation le jeudi 22 septembre à 21h soit un programme de 8 films, projetés pour la plupart en présence de leur réalisateur.



La soirée se terminera par un verre offert dans le hall où le public pourra discuter avec les différents cinéastes présents.



Entrée ouverte au public aux tarifs spéciaux de 5 € et 3,90 € (-26 ans).







UNE AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE DE "LE HAVRE"

Avec le concours de la Région Haute-Normandie et le Pôle Image Haute-Normandie, le cinéma Omnia République proposera le mardi 27 septembre à 20h une avant-première exceptionnelle du nouveau film de Aki Kaurismäki, "Le Havre", Prix de la Presse Internationale au dernier Festival de Cannes. Cette projection est une vraie exclusivité locale car le film ne sortira sur les écrans en France que le 21 décembre prochain…



Entrée ouverte au public aux tarifs habituels de la salle.







UN CINE-CONCERT AVEC EUPHONIUM

Le vendredi 30 septembre à 20h30, l’Omnia accueillera l’orchestre régional Euphonium Big Band pour un ciné-concert baptisé "Le Cohleidoscope", un concert live en salle pour accompagner la projection de courts métrages d’animation muets.



La formation Euphonium Big Band est composée d’un quatuor de musiciens qui livreront des compositions mêlant clavier, violon, accordéon, saxophone, et bruitages électroniques et acoustiques… sur des petits films d’animation à la fois anciens et récents. Un spectacle unique et original !



Entrée ouverte au public aux tarifs habituels de la salle.







UNE OPERATION TARIFAIRE AUX CAISSES DU CINEMA

Durant tout le mois de septembre, chaque spectateur venant voir un film à l’Omnia se verra remettre une contremarque lui permettant de bénéficier d’un tarif promotionnel à 4,50 € entre le 1er et le 30 septembre 2011.