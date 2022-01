Les clochetons de la cathédrale dévoilés au public

Rares sont les occasions de pouvoir admirer de près ces élément du patrimoine pesant chacun 35 tonnes et mesurant 25 mètres, qui ornent d’ordinaire la flèche de la cathédrale à plus de 100 mètres de haut. C’est pourtant possible jusqu’au 1er septembre, au hangar 108 où sont exposés les quatre clochetons de fer et de cuivre, en cours de restauration.



Pratique. En attendant leur remise en place, vous pouvez les admirer de près du lundi au jeudi de 14h à 17h. Entrée gratuite.

Tél. 02 32 08 32 40