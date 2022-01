Haute-Normandie : hausse du chômage

Pour les demandeurs d'emploi des catégories A, B et C cumulées, la hausse a atteint 0,2 % par rapport à juin 2012. En Haute-Normandie, le taux de chômage est désormais de 10,3 %. En Seine-Maritime, le chômage touche 10,5 % de la population active.

Sur un an, dans la région, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 4,4 %.

Dans le bassin de Rouen, le taux de chômage s'établit à 9,8 %.

A noter que le chômage pour les moins de 25 ans continue de baisser : -0,9 % (- 0,3 % sur un an). A l'opposé, le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans a progressé de 1,7 % en juillet (+12,7 % sur un an).

Sur un an, le nombre d'offres d'emploi collectées par Pôle emploi en Haute-Normandie dans les domaines de l'industrie et du bâtiment a respectivement augmenté de 22% et 31%.

Pour rappel, la catégorie A regroupe les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, sans aucun emploi et tenus de faire des "actes positifs de recherche d'emploi". Les catégories B et C font référence aux personnes disposant d'un travail à temps partiel ou précaire mais inscrits à Pôle emploi et en recherche d'emploi.