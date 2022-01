Autoroute A13 : la Sapn mobilisée pour le grand retour

C’est là que sont surveillés les 368 kilomètres gérés par la société d’autoroutes dans l’ouest, dont les 222 kilomètres de l’A13. “Le dernier week-end d’août n’est pas le plus dense”, nuance cependant François-Régis Olivier, responsable de la gestion du trafic. “On le retrouve dans le Top 10 des week-ends les plus chargés, mais pas dans le Top 3. Ceux de Pâques et du printemps arrivent en tête”. Dès vendredi, le flux d’automobiles va gonfler. Mathématiquement, le nombre d’incidents aussi.

Réagir au plus vite

Aidés par des dizaines de patrouilleurs et 74 caméras, en relation avec les gendarmes et réceptionnant les appels d’urgence émis depuis les bornes oranges, les douze opérateurs du PCI feront ce qu’ils savent faire de mieux : gérer l’imprévu en un temps record et en informer les usagers via les panneaux lumineux ou la radio 107,7. “Nous devons donner l’information dans les deux minutes”, explique Pascal Brumare, un des opérateurs. Pannes, accidents, intempéries, bouchons : parfois, tout se complique “et le PCI devient rapidement une ruche”.

Pendant ce temps, sur le terrain, les patrouilleurs risquent parfois leur peau, traversant la chaussée entre les voitures filant à 130 km/h, pour sécuriser un accident ou évacuer un débris. L’autoroute est sous bonne garde.

Prévisions de trafic. Zone Oissel-Tourville (A13). Vendredi 26 août, sens Province-Paris : dense voire difficile de 17h à 19h. Sens Paris-Province : difficile,voire très difficile de 17h à 20h. Samedi 27 : circulation fluide dans les deux sens. Dimanche 28, sens Province-Paris : dense, voire difficile de 17h à 20h. Sens Paris-Province : fluide.

Pratique. Sur l’autoroute, vous pouvez signaler un problème au 09 708 08 709 (prix d’un appel local). Internet : www.sanef.com