Hôtel Bourgtheroulde : un cinq étoiles de rêve

La beauté du bâtiment en impose aux passants qui, bien souvent, n’osent en franchir le porche. L’hôtel Bourgtheroulde est un joyau qui a le centre de Rouen pour écrin, une dentelle de pierre qui héberge depuis plus d’un an un hôtel cinq étoiles. “Il y avait une réelle demande d’hébergement de cette catégorie car les hôtels 5 étoiles les plus proches sont Deauville et Paris”, explique Marion Tanquerel, directrice commerciale de l’hôtel.



Entre tradition et modernité

Les amateurs d’histoire comme de design contemporains seront servis. Dans chaque détail, l’hôtel oscille entre tradition et modernité. Bâti au début du XVIe siècle et remanié au XVIIIe, le bâtiment n’a pas évolué extérieurement. En revanche, l’intérieur a été totalement remodelé pour satisfaire aux exigences de confort de notre XXIe siècle. Tantôt le mobilier apporte une touche de modernité dans des chambres traditionnelles ; tantôt, les sculptures de la façade rappellent, dans des chambres bien de notre siècle, l’histoire de ce monument exceptionnel.



Entre la gouvernante qui veille à l’entretien du bâtiment, le marketing, la restauration, pour ne citer que ses domaines, une soixantaine de personnes s’affairent dans l’ombre. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que ce grand hôtel abrite 78 chambres dont des suites, un restaurant, une brasserie, mais également des salles de séminaires, une piscine et un spa luxieux de 700 m2.



Le bâtiment est prestigieux, mais Jean-Claude Kindt, PDG de la SLIH, société à laquelle appartient l’hôtel, ne souhaite pas en faire une tour d’ivoire. “Nous ne voulons pas d’un cinq étoiles intimidant.” C’est pourquoi dès septembre, des concerts de jazz gratuits seront programmés le vendredi soir. Et le bar, comme le spa, le restaurant gastronomique et la brasserie sont ouverts à tous et non pas seulement aux clients de l’hôtel. “Le but est que les Rouennais s’approprient les lieux et que l’hôtel Bourgtheroulde soit constamment animé. ”