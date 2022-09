SNCF. Le trafic ferroviaire perturbé entre Paris et la Normandie

Il est compliqué de circuler en train ce mardi 6 septembre, sur les lignes entre Paris et la Normandie.

Plusieurs incidents ont des conséquences sur le trafic, qui est momentanément interrompu. La SNCF et le réseau Nomad, les trains de la Région, ont communiqué sur les raisons de ces retards et interruptions de la circulation, notamment un train de marchandises en panne au niveau de Vernon, dans l'Eure. Ensuite, il existe un dérèglement d'aiguillage au niveau d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne.

ℹ 7H49 [NOMANDIE ↔ PARIS]



Le trafic est toujours perturbé par les différents incidents.



Je reste disponible 📲 https://t.co/aKchqisznb — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 6, 2022

Déjà la veille, lundi 5 septembre, des retards et annulations ont eu lieu sur ces mêmes lignes de trains, à cause des intempéries et de chutes d'arbres sur les voies.

Les passagers sont restés coincés sur les voies jusqu'à tard dans la nuit.