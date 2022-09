Calvados. Deux morts après un accident d'ULM

Un accident d'ULM a fait deux morts dans le Calvados ce samedi 3 septembre. Le crash a eu lieu au niveau de la commune de Noron-l'Abbaye, au sud de Caen, selon la préfecture qui a reçu l'alerte à 10 h 30 avant de lancer le déclenchement des recherches. L'appareil a été retrouvé finalement aux alentours de midi par la gendarmerie des transports aériens.

On ne connaît pas pour l'heure l'identité des deux victimes. Toujours selon la préfecture, le vol partait de Caen et devait rejoindre Blois, dans le Loir-et-Cher. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie des transports aériens et l'aviation civile. Selon la sous-préfecture de Lisieux, le crash n'aurait pas engendré d'autres dégâts.

C'est le deuxième accident d'ULM cette année en Normandie, après le crash d'un appareil en Seine-Maritime, à proximité de Saint-Valery-en-Caux, en juillet dernier. Là encore, deux personnes, une femme et un homme d'une soixantaine d'années, avaient perdu la vie dans l'accident.

