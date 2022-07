Saint-Sylvain. Deux personnes décèdent dans un accident d'ULM

Le crash d'un aéronef a coûté la vie à deux personnes jeudi 14 juillet sur l'aérodrome de Saint-Sylvain, à côté de Saint-Valery-en-Caux. Les deux victimes, un homme et une femme d'une soixantaine d'années étaient à bord de cet ULM. Ils étaient originaires de la région dieppoise d'après nos confrères du Courrier Cauchois. Les secours ont dû désincarcérer les corps de l'appareil, sous le contrôle de la gendarmerie des transports. L'opération a duré plusieurs heures. Les circonstances de l'accident sont inconnues pour l'instant. Une enquête est ouverte, notamment avec le BEA, (bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile). 15 sapeurs-pompiers et sept engins ont été mobilisés, dont l'hélicoptère Dragon 76.