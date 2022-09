Forêt de Montfort. Prison avec sursis pour celui qui avait déclenché un feu avec un barbecue

Un homme de 25 ans à l'origine d'un important feu de forêt dans l'Eure a été condamné, jeudi 1er septembre, à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire d'Évreux.

L'incendie, qui s'est déclenché le vendredi 12 août dans la forêt de Montfort, entre Pont-Audemer et Brionne, a détruit quarante hectares de forêt et soixante hectares de chaume et d'herbes sèches. Le feu avait été éteint deux jours plus tard, le 14 août, grâce à la mobilisation de plus de 200 pompiers, dont certains venus de départements voisins.

L'étincelle vient d'un barbecue portable

Placé en garde à vue mercredi 31 août et jugé en comparution immédiate, le prévenu, artisan ambulant dans le secteur de la rôtisserie, a indiqué avoir accidentellement mis le feu en allumant son barbecue portable.

L'incendiaire a été reconnu coupable de "destruction involontaire par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui due à la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la commune d'Ecaquelon", a déclaré à l'AFP Rémi Coutin, procureur de la République d'Évreux. Une audience sur intérêts civils aura lieu en février prochain pour établir, cette fois, le montant des indemnisations civiles qu'il aura à verser.

Selon le parquet, le préjudice a été évalué à près de 294 000 euros par l'Office national des forêts.

