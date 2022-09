Seine-Maritime. Deux poids lourds en feu sur le pont de Tancarville : la circulation perturbée

En raison de deux poids lourds en feu transportant des matières dangereuses sur le pont de Tancarville, la N182 est coupée ce vendredi 2 septembre, dans les deux sens de circulation.

Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'accident. Un itinéraire de déviation obligatoire est mis en place par le gestionnaire, la Chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire (CCISE). En arrivant de l'A13, les usagers voulant prendre la direction du Havre devront emprunter la D6178, D180, D580 puis l'A29 en direction de la N1029 Pont de Normandie et l'A29. Vous pourrez retrouver l'itinéraire d'origine soit en empruntant l'A29 soit en empruntant l'A131. En arrivant de l'A131 ou de l'A29, les usagers souhaitant prendre la direction de l'A13 devront emprunter la N1029 Pont de Normandie et l'A29 en direction de l'A13.

Attention, des ralentissements se sont formés de part et d'autres du pont de Tancarville (N182). Soyez prudent à l'approche de l'ouvrage ainsi que sur les itinéraires de déviation et suivez les instructions des gestionnaires.

La durée de la coupure est indéterminée.