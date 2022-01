Comme à la maison chez Mes Mets

La rue aux Ours offre aux promeneurs et aux habitués de savoureuses trouvailles. La dernière en date est un joli bistrot cachant derrière ses rideaux une cuisine familiale qui séduira toutes les papilles.



C’est un restaurant au charme d’antan qui vous interpelle avec sa façade de vieux bistrot. Les tables sont vêtues de nappes à carreaux et de vieilles publicités habillent les murs. Le choix est difficile car chaque plat promet un beau moment de gourmandise. Ma voisine se laisse tenter par le hachis parmentier, un vrai, comme en faisait nos grands-mères, après qu’elles aient cuisiné du pot-au-feu.



Pour ma part, je sélectionne un plat moins connu en terre normande : le lomo basque et ses piquillos. Ce sont de fines tranches de porc marinées dans du piment d’espelette, accompagnées de piquillos et de frites maison. La viande est très goûteuse, sans être trop forte, et les frites délicieuses. En dessert le choix est immédiat : ce sera un crumble poire-chocolat, mariage réussi, bien que très sucré.

Cette table ravira les adeptes de plats traditionnelles et les petits budgets : la maison propose une formule du jour, entrée-plat ou plat-dessert, à prix très raisonnable : 11,50 €. Et le service ne détonne pas.



Pratique. Mes Mets, 37 rue aux Ours, tél. 02 35 89 97 58. Ouvert du mardi au samedi midi et les vendredis et samedis soir.