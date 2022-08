Agneaux. Dans les coulisses d'une école à la rentrée

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire. Pour les élèves, elle a lieu le jeudi 1er septembre, mais certains professeurs ont d'ores et déjà effectué une prérentrée le lundi 29 août. C'est le cas à l'école primaire et maternelle de l'Institut à Agneaux. Cette année, 503 élèves vont arriver dans 18 classes, c'est le maximum, alors il faut être bien prêt. Les classes prennent forme, les tables sont installées selon les volontés des enseignants. Dans la classe de grande section, elles sont en îlot, et dessus il y a plusieurs piles de cahiers. "Le cahier du jour, un cahier d'écriture, un cahier de vocabulaire…", décrit Alicia Coudray, l'enseignante. Elle ajoute, concernant la rentrée : "On a toujours hâte, mais on est toujours stressé aussi." Marie Deconinck prend aussi ses marques. "Comme j'ai un double niveau, il faut penser l'espace pour les CE2 et les CM1, explique-t-elle. Après c'est une organisation plus pédagogique, sur les programmes, les programmations et les projets d'années." Arrivent après les apprentissages, elle commencera par les prérequis avant d'aller plus loin.