Manche. Les sélections s'organisent pour devenir nageur sauveteur

Et si vous tentiez de devenir nageur sauveteur pour la SNSM pour la saison 2022-2023 ? Il y a six diplômes à passer sur un an. Le Centre de Formation et d'Intervention SNSM dans la Manche organise des tests de présélection le mercredi 14 septembre à 19 h à la piscine Océalis, sur la commune de la Hague et le vendredi 16 septembre à la piscine L'Hippocampe de Granville. Là, l'heure n'est pas encore connue. Les candidats qui auront réussi les tests en piscine se retrouveront le 17 septembre à 9 h au CFI de Saint-Martin-de-Bréhal pour des tests en mer. Une préinscription est possible ici.

Contact. Dominique Thoral : 06 83 38 69 44.