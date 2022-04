[Vidéo] Manche. Ils se forment pour sauver des vies sur les plages

Ils sont dix jeunes sur la plage de Saint-Martin-de-Bréhal mardi 12 avril, en combinaison noire et orange. La raison de leur présence ici : une formation dispensée par la SNSM pour devenir surveillants de plage. Pour se tenir chaud, ils font des squats et des pompes. Et puis vient le moment de l'exercice pratique. Cet après-midi-là, il faut aller récupérer une victime qui n'a plus pied avec un paddle et la ramener sur la plage. Les victimes sont jouées par une partie des élèves. Au coup de sifflet, les voilà partis à l'eau.

Les élèves en formation répètent plusieurs fois le même exercice pour que le sauvetage devienne automatique.

Dans le groupe, il y a Camille Leval, 17 ans et en terminale au lycée de la Morandière de Granville. "Ils nous ont parlé de la formation au lycée, ils nous l'avaient présentée et je me suis dit que c'était intéressant de me présenter, de passer les sélections. J'ai été retenue et j'ai continué", explique-t-elle. Ce qui compte pour elle : "Le côté aide à la personne et puis il y avait beaucoup de notions intéressantes, dont l'esprit de groupe."

La formation se déroule en deux parties, l'une théorique et l'autre pratique. En théorie, les élèves apprennent à échanger à la radio, connaître le terrain qu'ils doivent surveiller, les marées. En pratique, ils s'entraînent à sauver, à faire les gestes de premiers secours. Ils travaillent aussi l'esprit d'équipe. "C'est important parce que c'est une formation exigeante, mentalement et physiquement. Ensemble on va plus loin, assure Léopold Garreau, 17 ans lui aussi. On va tous se porter, se tirer vers le haut." Cet état esprit inculqué dès la formation sert une fois sur le terrain car dans un poste de secours, ils ne sont jamais seuls.

Une formation longue

Les élèves ont candidaté en septembre et pendant un an ils sont formés. "Pour devenir nageur-sauveteur, il faut passer six diplômes au total", précise Elise Lahcène, chargée de communication pour le Centre de formation et d'intervention de la SNSM de la Manche. Du diplôme de premier secours à celui de surveillance et sauvetage aquatique, de sécurité et de sauvetage aquatique en passant par le permis côtier… Il y a en tout plus de 300 h de formation. Durant certains week-ends de l'année et pendant les vacances, pas de repos pour eux mais des exercices et activités pour que les gestes de secours deviennent automatiques. La formation est exigeante mais aussi gratifiante. "On apprend à connaître des gens, on se révèle aussi", poursuit Elise Lahcène. Léopold continue dans le même sens : "Tu sais que tu sers à quelque chose, tu as un rôle important à jouer et tu le joues à 100 %." Les élèves seront dès cet été dans l'un des 12 postes de surveillance de plage de la SNSM dans la Manche.