Handball (D2F). Pour le HAC, du lourd dès la première journée de championnat

C'est à la Stella Saint-Maur, dans le Val-de-Marne, que les handballeuses du HAC entameront leur saison, samedi 3 septembre. Le groupe de l'entraîneur Stéphane Pellan a été renouvelé pour moitié à l'intersaison, marquée notamment par le départ de l'emblématique pivot Sharon Dorson.

Le premier match à domicile se déroulera le week-end des 17 et 18 septembre face à Besançon, l'un des trois promus en D2F avec Lille et Toulouse. Le HAC affrontera Fleury, relégué de Ligue féminine, le week-end des 7 et 8 janvier, à l'occasion de la 10e journée. Autre adversaire redoutable pour les Ciel et Marine : le match aller face à Sambre Avesnois se déroulera le week-end des 4 et 5 février, pour conclure la première phase de championnat (13e journée). La saison se terminera à domicile, pour le HAC, face à Vaulx-en-Velin, le week-end des 27 et 28 mai.

Une fois encore, la bataille entre les clubs disposant du statut VAP (Voie d'accession au professionnalisme), indispensable pour accéder à l'élite, s'annonce redoutable.