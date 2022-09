Orne. Le championnat du monde d'attelage à un cheval au Haras du Pin

Le Haras national du Pin accueille le championnat du monde d'attelage à un cheval, organisé tous les deux ans. Cette confrontation du plus haut niveau mondial rassemblera, du mercredi 14 au dimanche 18 septembre, quelque quatre-vingts meneurs venus d'une quinzaine de nations, avec une centaine de chevaux. Les titres de champion du monde individuel et de champion du monde par équipe seront décernés le dimanche, à l'issue des trois épreuves : dressage, marathon et maniabilité. Le programme : mercredi, inspection des chevaux et cérémonie d'ouverture dans la cour d'honneur du Haras. Jeudi et vendredi, dressage. Samedi, marathon dans le Parc du Hautbois. Dimanche, maniabilité et remise des prix. Entrée gratuite et animations pour le public.