Saint-Lô. Vincent Posé abat sa carte "jeu de société"

"Le football est un prétexte pour jouer", explique d'entrée Vincent Posé. Sa boîte de jeu à la main, le Saint-Lois détaille les règles et la mécanique de son jeu Mercato Football club. Le but est simple : avoir la meilleure équipe possible. Pour cela, il faut avoir des cartes joueurs, chacun ayant un certain nombre d'étoiles. Pour gagner, il faut avoir l'équipe avec le plus d'étoiles. Mais attention, il faut varier entre les attaquants, milieux et défenseurs, que les autres joueurs vont essayer d'acheter aussi. La concurrence sera rude entre les joueurs qui incarnent des propriétaires de club. C'est avant tout un jeu d'enchère, ici, pas de match. Il n'est pas nécessaire de connaître le foot. Ce qui intéresse Vincent Posé, ce sont les stratégies pour gagner. "Pour gagner une partie, il faut avoir un peu de malice, il faut savoir négocier et puis être stratège dans sa gestion financière et des cartes", assure-t-il. Il a construit son jeu pour que chaque partie soit différente.

Le jeu de société se porte bien, surtout après le confinement. "Il y a ce retour aux fondamentaux de la relation entre les personnes, et le jeu de société en fait partie", estime Vincent Posé.

Mercato Football Club sortira en novembre, mais il est déjà possible de la précommander. Et pour l'anecdote, ce jeu, c'est aussi une histoire de famille, puisque c'est sa sœur qui assure le graphisme des cartes.

À partir de 10 ans, durée entre 45 minutes et une heure, pour 2 à 4 joueurs.