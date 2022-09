Saint-Hilaire-de-Briouze. Seconde édition du Why Not Camp Festival : la programmation

La deuxième édition du Why Not Camp Festival est organisée, vendredi 16 et samedi 17 septembre, par l'association Orne To Be Euh Live. Dans un chapiteau "live", le vendredi, La caravane passe, Bob's not dead, Picon mon Amour, Jabul Gorba, et le samedi, Les Sales Majestés, Johnny Montreuil, Bafang, Horzine Stara. Un chapiteau "sound system", sonorisé par Dub Livity, propose trois autres projets chaque soir. Le vendredi, O.B.F & Junior Roy, Gambeat Radio Bemba, Anatol Ouin Ouin & Jean Phil Sévère, et le samedi, Alpha Steppa, Kabylie Minogue, et Alizarina.

Pratique. Gratuit - de 16 ans. Jusqu'au 15 septembre, Pass 1 jour : 17 € (sur place 20 €), Pass week-end : 30 € (sur place 35 €).