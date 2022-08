Calvados. Huit hectares de végétation partis en fumée

Le risque reste très important, avec la chaleur et la sécheresse. Samedi 13 août dans l'après-midi, 45 pompiers des centres de Lisieux, Livarot, Mézidon, Falaise, Saint-Pierre, Orbec, Ouistreham, Vimoutiers et Caen, sont intervenus sur un large feu de végétation au Mesnil-Bacley. Il s'agissait d'un feu de plaine constitué d'herbes sèches, de chaume, ainsi que d'une haie bocagère de 2 km, précise le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados.

Les soldats du feu ont pu venir à bout du sinistre à l'aide de six lances à incendie. Vers 16 h, l'intervention était toujours en cours, notamment pour prévenir tous risques de reprise. Au total, huit hectares de végétation ont brûlé.

Trois habitations menacées ont été épargnées par les flammes, grâce au travail des pompiers.