Rentrée : les chiffres de l'inspection académique

Les chiffres de la rentrée 2011, avec son lot de fermeture et d'ouverture de classes, n'a pas été sans émouvoir les syndicats. D'autant plus qu'hier, lors de la réunion du comité technique paritaire départemental (CTPD), 10 nouvelles fermetures ont été annoncées. Philippe Carrière, inspecteur d'académie, a détaillé, ce matin, vendredi 9 septembre, ces mesures qui ont conduit le département à vivre une rentrée avec 82 classes en moins par rapport à l'année dernière.

"Des mesures prises dans un souci d'équité"

L'inspecteur d'académie a commencé par pointer du doigt les résultats d'une baisse démographique : "Cette année, nous avons perdu environ 500 élèves par rapport à l'année dernière. De fait, dans certaines classes, les effectifs n'étaient pas au rendez-vous. Nous avons donc dû fermer 10 classes." Philippe Carrière a ajouté qu'il avait respecté les engagements sur le seuil des ouvertures et des fermetures, et que, selon les critères définis, 15 autres fermetures auraient pu être prononcées. "Je ne l'ai pas voulu car elles seraient intervenues dans des écoles ayant déjà fait l'objet d'une fermeture prononcée en avril. Je ne voulais pas qu'elles soient déstabilisées par deux fermetures de classe dans la même année."

Ces fermetures ont été désignées comme nécesssaires, bien que dans certaines classes les effectifs montent à 30 élèves. "Les mesures prises l'ont été dans un souci d'équité, en tenant compte des spécificités des territoire." Ainsi, les classes d'éducation prioritaire sont moins chargées, et l'encadrement plus fort. "Il n'est pas facile de fermer une école, mais cela me paraît nécessaire au regard de la variation des effectifs et si l'on veut répondre à certaines priorités de l'Education Nationale comme l'accompagnement renforcé des élèves en difficulté. C'est comme cela que nous pourrons maintenir l'égalité des chances."