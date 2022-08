Normandie. Quel était ce bruit d'explosion entendu de Rouen à Caen ?

Le bruit sourd et impressionnant a sonné comme une déflagration, jeudi 4 août, peu après 16 heures. Il a rapidement enflammé les réseaux sociaux avec des témoignages impressionnants, "c'est quoi ce boom", "mes fenêtres ont vibré"… Le vacarme a été entendu à Rouen et dans son agglomération, à Yvetot, au Havre, à Deauville, à Lisieux et même à Caen.

Contactée par Tendance Ouest, la préfecture de Seine-Maritime a été rapidement en mesure de confirmer qu'il s'agissait du vol d'un avion militaire qui a passé le mur du son, sans donner plus de précision pour l'heure.