Manche. Axe Avranches-Granville, le Département le veut toujours

Le Département de la Manche veut toujours aménager l'axe entre Granville et Avranches. C'est ce qu'affirme l'institution dans un communiqué jeudi 4 août. Une prise de position pendant la période estivale, alors que l'axe voit passer près de 20 000 véhicules par jour contre 12 500 le reste de l'année.

Le Département souhaite poursuivre le projet qu'il estime "structurant et essentiel" pour le territoire afin de sécuriser et fluidifier le trafic. Il estime aussi qu'il faut repenser le projet pour qu'il ait l'impact écologique le plus faible possible. La déclaration d'utilité publique obtenue il y a 15 ans n'est plus en phase avec les demandes actuelles.

"Une nouvelle DUP sera nécessaire, quoi qu'il arrive. Afin de répondre aux exigences nous permettant d'obtenir une DUP pour un projet global, le Département devra présenter un projet actualisé en privilégiant les adaptations de la route existante plutôt que la création systématique d'un nouvel axe", explique le président du Département, Jean Morin

En juillet dernier, différentes associations écologistes anti axe Saint-Lô-Coutances, contournement de Cherbourg et axe Avranches-Granville se sont unis en collectif pour avoir plus de poids dans le nouveau débat que va proposer le Département sur la circulation sur le territoire.