Près de L'Aigle. Une exceptionnelle immersion dans le Grand siècle au Château des rêves

Laurence et Bernard Chapelle, à la tête du Domaine viticole du Clos Bellefond, dans le Beaujolais, ont acheté le château de La Ferté-Fresnel, près de L'Aigle. Achat, rénovation, mise aux normes, l'investissement, totalement sur fonds privés, est considérable. L'idée était de développer des animations œnologiques près de Paris.

La salle de banquet du Château des rêves.

Un endroit chargé d'histoire

L'endroit est chargé d'histoire. À l'époque de Rollon, premier duc de Normandie, une forteresse y a été érigée, au milieu des frênes, pour la construction des bateaux des Vikings. "Forteresse au milieu des frênes" a donné son nom à La Ferté-Fresnel. Plus tard, le marquis de Montault, fidèle à Louis XIV durant la Fronde, a érigé un château opéra. Le roi, danseur et passionné d'art, y est venu avec sa maîtresse Madame de Montespan, et avec Mazarin. Ce Château des rêves a ouvert au public lors des Journée du patrimoine en 2019. Mais avec la Covid, l'été 2022 est celui de la première réelle ouverture. Les 86 hectares du parc avec 6 kilomètres de sentiers se parcourent à pied, en voiturette électrique, en petit train, ou en calèche, et le lac en pédalo. La visite guidée du château, théâtralisée par Monsieur de la Fontaine en costume sur le thème "Rêve de grand siècle", passe par le hall monumental, la bibliothèque de curiosités, une salle de casino privée où Louis XIV adorait jouer, la salle de bal et celle de banquet. "Le visiteur doit entrer dans une histoire, être spect-acteur", explique Thomas Volatier, qui a mis en vie ce château. Outre La Fontaine, vous y croiserez peut-être aussi Vatel, Fouquet, Molière, et le Roi Soleil…

Le parc de 86 hectares, d'où est tiré le feu d'artifice.

Dîner royal et feu d'artifice

Chaque soir des week-ends des 6 et 13 août, des dîners royaux sont organisés (sur réservation) en présence du roi et de sa cour, composée jusqu'à une trentaine de personnes, dans la galerie de bal du château, entrecoupés d'entremets animés par le roi. La soirée se poursuit à l'extérieur, par un hommage durant lequel Louis XIV se prend pour Molière, dont on célèbre le quatre centième anniversaire. Puis, ce sont des ballets avec le danseur étoile Claude Gamba. Chaque soirée s'achève par un feu d'artifice tiré dans le parc, avec embrasement du château… Plus modestement, vous pouvez aussi réserver une Royale Box à déguster dans le parc, ou bien profiter du soubassement du château, qui abrite salon de thé et bar du soir, pour un simple rafraîchissement ou, histoire de prolonger la vie de château : un cocktail à la paillette d'or…