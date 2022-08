Insolite. Le cambrioleur repart avec 200 kg de fromage

C'est un étrange cambriolage qui a été commis dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juillet, dans une fromagerie du Doubs, à Lavernay. Les cambrioleurs sont repartis avec un butin bien particulier.

Réveillé par l'alarme de la boutique, le propriétaire découvre un cambriolage pas comme les autres. La caisse n'a pas été forcée, mais l'équivalent de treize meules, de six kilos chacune, de comté et de raclette ont été dérobés. Le ou les voleurs, bien organisés, n'ont laissé aucune trace de leur passage. Une enquête est en cours pour retrouver les voleurs et les fromages.

Le propriétaire, lui, s'étonne de ce vol, dont le butin est compliqué à conserver, et ne souhaite pas communiquer le montant du préjudice du vol.