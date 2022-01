Tensions politiques à Rouen : "une décision injuste et autoritaire" selon EELV

Réunis en conseil politique régional vendredi 9 septembre, les reponsables régionaux d'Europe Ecologie - Les Verts ont "exprimé leurs plus vives inquiétudes quant à la situation politique actuelle au sein de la Mairie de Rouen".

La semaine dernière, Valérie Fourneyron avait refusé de réintégrer dans l'exécutif du conseil municipal les écologistes, qui avaient décidé d'eux-mêmes, au printemps dernier, d'en sortir. Les récentes discussions entre les deux parties se sont avérées stériles. "Les conditions (au retour des écologistes dans l'exécutif du conseil municipal, ndlr) ne sont pas réunies, a expliqué Mme Fourneyron vendredi 9 septembre, lors de sa conférence de presse de rentrée. Guillaume Grima s'était mis en opposition frontale vis-à-vis de notre équipe. Je ne peux pas lui confier de nouvelles responsabilités". Mais pour EELV, c'était Grima ou rien. L'ambiance entre socialistes et verts au sein du conseil municipal ne devraient pas s'améliorer. Toutefois, Valérie Fourneyron a assuré que le climat était "serein". "Les Rouennais ont bien d'autres préoccupations que ces querelles", a-t-elle affirmé.

"Retrouver le chemin de la raison"

Le groupe EELV de Haute-Normandie a opté de son côté pour la solidarité vis-à-vis des conseillers municipaux verts de Rouen. "Nous rappelons notre soutien sans faille à nos élus ainsi qu’à nos militants qui subissent aujourd’hui une décision injuste et prise de façon autoritaire et unilatérale par Valérie Fourneyron et le Parti Socialiste rouennais, peut-on lire dans le communiqué rendu public lundi 12 septembre. Nous pensons que cela est parfaitement injuste, inacceptable et contre-productif au moment où nous tentons de nous rassembler avec nos partenaires socialistes pour battre Sarkozy et la droite aux élections présidentielles et législatives de 2012."

Les écologistes en appellent désormais "aux socialistes rouennais mais aussi à leurs instances départementales et nationales (pour) retrouver le chemin de la raison en proposant un scénario de sortie de crise équilibré et respectueux de chaque composante de la majorité."