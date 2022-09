Bonne table dans l'Orne. Le Bouillon : un classique de la cuisine française

Ce sont des restaurants spécifiquement français. Apparus à la moitié du XVIIIe siècle, les bouillons ont pour réputation de servir des repas simples, copieux et à bas prix. Seul établissement de ce type dans l'Orne, le Bouillon Flers a ouvert ses portes en 2021.

En 2021, 166 ans après la création du premier bouillon à Paris, Yohan et Anaïs Lelaizant décident d'ouvrir le leur. Une nouvelle aventure pour le couple. Yohan, le chef, a deux décennies d'expériences en cuisine. "J'ai travaillé dans des institutions étoilées et été à la tête de mon restaurant pendant près de 15 ans", dit-il avant d'admettre qu'il avait "besoin de changement, et de se lancer un nouveau défi".

De maigres prix et des plats copieux

Le principe du Bouillon, c'est le volume. "On ne peut pas réduire les prix si on ne fait pas un minimum de volume. Il faut qu'il y ait du monde donc nous avons fait le choix de mettre en place un deuxième service le week-end", explique Yohan. Le restaurant possède une soixantaine de places assises. Mais contrairement aux bouillons parisiens, ce n'est pas le brouhaha à l'intérieur. Les gérants ont installé des mousses acoustiques pour réduire le bruit et rendre le cadre plus agréable.

Brandade de cabillaud aux amandes, poulet fermier à la basquaise, épaule d'agneau confite aux olives et purée... la carte du Bouillon Flers propose des "produits frais". Les entrées sont des classiques de la cuisine française. Œuf bio mimosa ou encore pâté en croûte de canard sont à la carte du Bouillon Flers. Mon choix se porte sur l'œuf. Un plat se démarque, les tripes à la mode de Caen sont fabriquées par Christophe Hodin, champion du monde dans le domaine. Pour terminer, rien de tel qu'un riz au lait revisité avec une compotée de fraise rhubarbe. Un repas qui se clôture avec un ventre plein pour un prix de 20,70 €.

60 rue de la Gare - 61100 Flers - 02 33 65 31 53 - Ouvert les midis et soirs du mardi au samedi