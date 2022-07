Caen. Des ateliers de poterie proposés au Banquet  Fantastique 

"C'est la quatrième édition à laquelle je participe" confie Fanny Bettin potière installée à Sassy près de Falaise. Mardi 26 juillet a lieu la 6e édition du Banquet Fantastique au château de Caen. De nombreux artisans sont présents pour réaliser des démonstrations de leur art. Fanny Bettin, fondatrice de l'entreprise Effet Rêve propose des initiations à la poterie. " Je vais expliquer l'histoire de mon métier au cours du temps. Les gens pourront ensuite s'y initier. C'est une activité qui plaît beaucoup généralement. C'est un grand moment de détente", sourit-elle. Pour y participer, il suffira de vous rendre sur place entre 11 heures et 23 heures. "Ce qui me plaît c'est le contact avec les gens et la transmission de mon savoir-faire", conclut Fanny Bettin.

"Les visiteurs pourront s'initier à la poterie"