Dans l’univers des loisirs créatifs

Se plonger dans le monde merveilleux des loisirs créatifs. C’est possible avec le salon Creativa, organisé du 22 au 25 septembre au parc des expositions. 150 exposants proposeront tous les accessoires nécessaires à l’expression du talent artistique de chacun, des arts du fil à la décoration florale, en passant par les beaux-arts.



Mais le salon est avant tout interactif : des concours, démonstrations et ateliers pratiques sont mis en place un peu partout. Cette année, vous pourrez voir une exposition surprenante de 90 œuvres patchwork réalisées par des artistes sud-africaines, françaises et japonaises. Cette année vous trouverez “Creativa kids” et ses 500 m² de loisirs réservés aux enfants de 5 à 12 ans.



Pratique. Ouvert tous les jours de 10h à 19h, et le 23 septembre jusqu’à 21h. Tarifs : 7€ / 5,50€ (gratuit le jeudi 22 de 18h à 19h et pour tous les enfants de moins de 11 ans). Tout le programme sur www.salon-creativa.com.